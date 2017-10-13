Родители сами приводили 7-летнего ребенка к педофилу во Владивостоке

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Владивосток, 13 октября. Следователи завершили расследование в отношении мужчины, который надругался над маленьким ребенком во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, мужчина насиловал семилетнюю девочку на протяжении двух лет. Родители сами приводили ее к преступнику: они вынуждены были оставлять малышку дома у семьи обвиняемого, не подозревая, что с ребенком делает мужчина.

Следователи собрали необходимые доказательства, дело направлено на рассмотрение в суд.

