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Родители сами приводили 7-летнего ребенка к педофилу во Владивостоке
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    Родители сами приводили 7-летнего ребенка к педофилу во Владивостоке

    3:19  13 Октября 2017
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    Родители сами приводили 7-летнего ребенка к педофилу во Владивостоке

    Владивосток, 13 октября. Следователи завершили расследование в отношении мужчины, который надругался над маленьким ребенком во Владивостоке.

    Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, мужчина насиловал семилетнюю девочку на протяжении двух лет. Родители сами приводили ее к преступнику: они вынуждены были оставлять малышку дома у семьи обвиняемого, не подозревая, что с ребенком делает мужчина.

    Следователи собрали необходимые доказательства, дело направлено на рассмотрение в суд.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    #владивосток
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