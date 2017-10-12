Новый глава ГУ МЧС назначен в Приморье спустя год после гибели предыдущего начальника

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Владивосток, 12 октября. На пост руководителя управления МЧС в Приморском крае назначен временно исполнявший обязанности Валерий Дзуцев, сообщает пресс-служба ведомства.

В прошлом году экс-глава МЧС по региону Олег Федюра погиб при спасении людей во время наводнения. Вместе с группой спасателей он направился в поселок Уборка, где после тайфуна подтопило около 400 домов. Во время операции «КамАЗ», в котором находились сам полковник и еще восемь спасателей, упал в воду. Федюра до последнего спасал весь личный состав, но сам выбраться не смог. Олег Федюра посмертно награжден орденом Мужества.