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Общество
Компания «Алроса» выставит на продажу во Владивостоке крупные алмазы
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    Компания «Алроса» выставит на продажу во Владивостоке крупные алмазы

    8:49  12 Октября 2017
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    Компания «Алроса» выставит на продажу во Владивостоке крупные алмазы

    Владивосток, 12 октября. Алмазодобывающее предприятие «Алроса» сообщило о проведении международного аукциона по продаже алмазов специальных размеров +10,8 карата. Мероприятие пройдет с 16 по 27 октября в Евразийском алмазном центре во Владивостоке.

    В сообщении, опубликованном на сайте компании, говорится, что всего на торгах будет представлено 72 лота ювелирного качества общей массой 1170 карат. Известно, что самый крупный алмаз имеет вес 47,55 карата. О своем участии в аукционе уже сообщили более 60-ти компаний из Бельгии, Индии, Израиля, Китая и США. Подведение итогов торгов состоится 30 октября.

    Компания «Алроса» выставит на продажу во Владивостоке крупные алмазы

    Ранее сообщалось, что гигантский алмаз был добыт на обогатительной фабрике №14 трубки «Юбилейная» Айхальского ГОК, принадлежащего крупнейшей на планете по добыче алмазов компании «Алроса».

    Автор: Анна Иванова
    #россия #аукцион #алроса
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