Компания «Алроса» выставит на продажу во Владивостоке крупные алмазы

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Владивосток, 12 октября. Алмазодобывающее предприятие «Алроса» сообщило о проведении международного аукциона по продаже алмазов специальных размеров +10,8 карата. Мероприятие пройдет с 16 по 27 октября в Евразийском алмазном центре во Владивостоке.

В сообщении, опубликованном на сайте компании, говорится, что всего на торгах будет представлено 72 лота ювелирного качества общей массой 1170 карат. Известно, что самый крупный алмаз имеет вес 47,55 карата. О своем участии в аукционе уже сообщили более 60-ти компаний из Бельгии, Индии, Израиля, Китая и США. Подведение итогов торгов состоится 30 октября.

Ранее сообщалось, что гигантский алмаз был добыт на обогатительной фабрике №14 трубки «Юбилейная» Айхальского ГОК, принадлежащего крупнейшей на планете по добыче алмазов компании «Алроса».