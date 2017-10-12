Власти Приморья ввели особый противопожарный режим

В Избранное

Владивосток, 12 октября. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписал распоряжение о введении в крае особого противопожарного режима. Врио главы региона держит ситуацию на личном контроле.

Согласно постановлению, которое опубликовано на официальном сайте администрации, главам муниципалитетов было рекомендовано усилить меры пожарной безопасности в Приморье. Врио главы региона считает, что ситуация, которая сложилась сейчас в Приморском крае, происходит из-за противоправных действий граждан. Бригады заготовщиков приходят в лес, обрывают ветки и сжигают их.

В связи с этим Тарасенко поручил сосредоточить максимальные усилия на предупреждении новых пожаров. К этой работе будут привлечены не только государственные департаменты и МЧС, но и арендаторы лесных участков. Кроме того, городские власти должны создать запасы воды для тушения пожаров и восстановить противопожарные минерализованные полосы.

Ранее департамент лесного хозяйства сообщил, что на территории Приморья действуют 56 лесных пожаров в девяти муниципалитетах.