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Власти Приморья ввели особый противопожарный режим
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    Власти Приморья ввели особый противопожарный режим

    7:41  12 Октября 2017
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    Власти Приморья ввели особый противопожарный режим

    Владивосток, 12 октября. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписал распоряжение о введении в крае особого противопожарного режима. Врио главы региона держит ситуацию на личном контроле.

    Согласно постановлению, которое опубликовано на официальном сайте администрации, главам муниципалитетов было рекомендовано усилить меры пожарной безопасности в Приморье. Врио главы региона считает, что ситуация, которая сложилась сейчас в Приморском крае, происходит из-за противоправных действий граждан. Бригады заготовщиков приходят в лес, обрывают ветки и сжигают их.

    Власти Приморья ввели особый противопожарный режим

    В связи с этим Тарасенко поручил сосредоточить максимальные усилия на предупреждении новых пожаров. К этой работе будут привлечены не только государственные департаменты и МЧС, но и арендаторы лесных участков. Кроме того, городские власти должны создать запасы воды для тушения пожаров и восстановить противопожарные минерализованные полосы.

    Ранее департамент лесного хозяйства сообщил, что на территории Приморья действуют 56 лесных пожаров в девяти муниципалитетах.

    Автор: Анна Иванова
    #пожар #приморье #чс
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