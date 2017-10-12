Жертвами страшного ДТП во Владивостоке стали два человека

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Владивосток, 12 октября. Два человека погибли в смертельном ДТП, произошедшем в пригороде Владивостока.

Сообщается, что авария на Седанкинском спуске произошла 12 октября примерно в 3 часа ночи по местному времени.

По словам очевидцев трагедии, во время движения по Седанкинскому спуску автомобиль Toyota резко занесло и ударило об столб. Три человека оказались зажатыми в искореженной машине. Спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы разрезать крышу.

В результате случившегося погибли водитель автомобиля и пассажир с переднего сиденья.

Второй пассажир, находившийся в момент аварии на заднем сиденье, госпитализирован.