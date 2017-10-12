Прокуратура возмутилась состоянием дороги во Владивостоке

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Владивосток, 12 октября. Во время проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в Советском районе Владивостока, прокуратура выявила ненадлежащее состояние дорожного покрытия на улице Русской. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По словам старшего помощника прокурора Приморского края Елены Телегиной, на проезжей части дороги наблюдается множество просадок, выбоин и иных повреждений. Все эти недостатки затрудняют движение по улице с разрешенной скоростью, что создает угрозу безопасности дорожного движения.

В адрес руководителя администрации города прокуратурой уже внесено представление об устранении выявленных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.