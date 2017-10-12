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Выходные в Приморье будут прохладными
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    Выходные в Приморье будут прохладными

    1:02  12 Октября 2017
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    Выходные в Приморье будут прохладными

    Владивосток, 12 октября. Повышения температуры в Приморье не ожидается, сообщает Приморский Гидрометцентр.

    По данным синоптиков, минимальная температура должна достигнуть показателей 0…−7°C. Местами побережье прогреется до +1…+6°C, однако резкого повышения температуры ждать не стоит.

    Днем могут быть прояснения, однако выше +6…+14°C, температура не поднимется. На северо-востоке региона ожидается 0…+5°C.

    Во Владивостоке ожидаются небольшие осадки в виде дождя, не исключен дождь со снегом. Синоптики предупреждают, что может усилится северный ветер.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #погода #приморье #владивосток
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