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Жительница Приморья спасла девочку от насильника
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    Жительница Приморья спасла девочку от насильника

    0:23  12 Октября 2017
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    Жительница Приморья спасла девочку от насильника

    Владивосток, 12 октября. 50-летняя жительница села Борисовка, расположенного неподалеку от города Уссурийска, спасла 14-летнюю девочку от педофила. Об этом сообщает местное управление МВД.

    Как сообщают правоохранительные органы, женщина, проходя мимо сельской котельной, услышала крики. Бросившись на помощь, она увидела преступника, который намеревался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Увидев женщину, злоумышленник скрылся.

    Женщина отвела девочку в расположенный рядом Дом культуры, куда вскоре прибыли медики, чтобы убедится, что с девочкой все в порядке. Затем к делу подключились полицейские, которые по горячим следам сумели задержать преступника – 32-летнего местного жителя. Он уже дал признательные показания.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #изнасилование #ребенок #владивосток
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