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Происшествия
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Общество
Во Владивостоке впервые за 100 лет в середине октября выпал снег
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    Во Владивостоке впервые за 100 лет в середине октября выпал снег

    10:03  11 Октября 2017
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    Во Владивостоке впервые за 100 лет в середине октября выпал снег

    Владивосток, 11 октября. Во Владивостоке впервые за 100 лет в середине октября выпал снег. Об этом в среду сообщается на сайте Примгидромета. 

    По данным синоптиков, в ночь на 11 октября существенно понизилась температура воздуха, а утром выпали осадки в виде снега.

    «В большинстве районов города шел дождь, а на метеостанции Владивосток впервые отмечался дождь со снегом», — говорится в сообщении.

    Во Владивостоке впервые за 100 лет в середине октября выпал снег

    Напомним, ранее агентство URA.RU сообщило, что в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие дни ожидается дождь с мокрым снегом, а также сильный ветер. 

    Автор: Дана Балан
    #погода #хмао #снег #синоптики #владивосток
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