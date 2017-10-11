В Избранное

Владивосток, 11 октября. Во Владивостоке впервые за 100 лет в середине октября выпал снег. Об этом в среду сообщается на сайте Примгидромета.

По данным синоптиков, в ночь на 11 октября существенно понизилась температура воздуха, а утром выпали осадки в виде снега.

«В большинстве районов города шел дождь, а на метеостанции Владивосток впервые отмечался дождь со снегом», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее агентство URA.RU сообщило, что в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие дни ожидается дождь с мокрым снегом, а также сильный ветер.