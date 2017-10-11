Кровавая борьба за дикоросы: в Приморье убили сборщика шишек

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Владивосток, 11 октября. В Приморском крае с повинным в полицию явился подозреваемый в убийстве сборщика шишек.

Об этом сообщает RT, со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ. Сейчас решается вопрос о применении меры пресечение в отношении 44-летнего мужчины.

Как накануне сообщало Федеральное агентство новостей, кровавая трагедия произошла в Чугуевском районе Приморья во время конфликта двух компаний, занимающихся сбором дикоросов.

В ходе выяснения отношений 30-летний участник инцидента был ранен в голову и скончался от полученных травм. По данному возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).