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Происшествия
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Происшествия
Поезд врезался в грузовик во Владивостоке
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    Поезд врезался в грузовик во Владивостоке

    7:49  11 Октября 2017
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    Поезд врезался в грузовик во Владивостоке

    Владивосток, 11 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием локомотива и фуры случилось минувшей ночью на территории ОАО «Владморрыбпорт» во Владивостоке. 

    По словам очевидцев, авария произошла между причалами №48 и №49. Во время движения фуры через железнодорожные пути поезд протаранил его прицеп. 

    Сообщается, что большегруз получил незначительные повреждения. 

    К счастью, пострадавших в результате ДТП нет. 

    Поезд врезался в грузовик во Владивостоке

    Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств произошло во Владивостоке из-за автоледи. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #фура #поезд #владивосток
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