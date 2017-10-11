Поезд врезался в грузовик во Владивостоке

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Владивосток, 11 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием локомотива и фуры случилось минувшей ночью на территории ОАО «Владморрыбпорт» во Владивостоке.

По словам очевидцев, авария произошла между причалами №48 и №49. Во время движения фуры через железнодорожные пути поезд протаранил его прицеп.

Сообщается, что большегруз получил незначительные повреждения.

К счастью, пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств произошло во Владивостоке из-за автоледи.