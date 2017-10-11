Пьяный мужчина покусал сотрудника полиции в Приморье

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Владивосток, 11 октября. Суд в Находке вынес приговор мужчине, который нанес травмы представителю правоохранительных органов. Обвиняемый укусил стража порядка.

Инцидент произошел летом 2016 года. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не согласился с правомерными действиями полицейского и решил показать свое недовольство. Он укусил сотрудника полиции за руку. Злоумышленника задержали, а полицейского госпитализировали в травматологический пункт.

Находкинский городской суд признал обвиняемого виновным и приговорил к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.