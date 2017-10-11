Директор Приморского океанариума уволился после гибели дельфина
Владивосток, 11 октября. Директор Приморского океанариума Александр Михайлюк уволился после смерти самки дельфина. Об этом пишут Известия.
Как сообщается на сайте учреждения, гибель животного произошла из-за пневмонии, которая переросла из острого респираторного заболевания. Дело в том, что китообразные часто страдают от подобных недугов.
«Приморскому океанариуму не удалось спасти самку дельфина. 10 октября мы потеряли животное, но, поверьте, сделали все возможное. Проводится дополнительное медицинское обследование всех животных в дельфинарии», — говорится в официальном сообщении океанариума.
Директор Приморского океанариума Михайлюк заявил, что принял решение об увольнении, принимая во внимание общественное мнение. При этом мужчина уточнил, океанариуму нечего скрывать.