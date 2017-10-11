Директор Приморского океанариума уволился после гибели дельфина

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Владивосток, 11 октября. Директор Приморского океанариума Александр Михайлюк уволился после смерти самки дельфина. Об этом пишут Известия.

Как сообщается на сайте учреждения, гибель животного произошла из-за пневмонии, которая переросла из острого респираторного заболевания. Дело в том, что китообразные часто страдают от подобных недугов.

«Приморскому океанариуму не удалось спасти самку дельфина. 10 октября мы потеряли животное, но, поверьте, сделали все возможное. Проводится дополнительное медицинское обследование всех животных в дельфинарии», — говорится в официальном сообщении океанариума.

Директор Приморского океанариума Михайлюк заявил, что принял решение об увольнении, принимая во внимание общественное мнение. При этом мужчина уточнил, океанариуму нечего скрывать.