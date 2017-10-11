Массовое ДТП произошло из-за автоледи во Владивостоке

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Владивосток, 11 октября. В ДТП с участием шести автомобилей в столице Приморского края пострадал один человека, сообщает портал «Приморье 24».

По данным издания, ДТП произошло 10 октября на улице Олега Кошевого. Молодая автолюбительница за рулем автомобиля Toyota Funcargo врезалась в ехавшую в попутном направлении Honda Insight, которая отскочила на внедорожник Pajero Mini. После удара джип врезался в минивэн Toyota Probox .

На этом злоключения молодой автолюбительницы не завершились. После того, как женщина вышла из автомобиля, машина скатилась назад и врезалась в Toyota Estima и в транспорт службы охраны. В результате ДТП пострадала пассажирка Honda Insight.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Массовое столкновение случилось на 84-м км МКАД, сообщает Газета.ru.