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Массовое ДТП произошло из-за автоледи во Владивостоке
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    Массовое ДТП произошло из-за автоледи во Владивостоке

    4:56  11 Октября 2017
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    Массовое ДТП произошло из-за автоледи во Владивостоке

    Владивосток, 11 октября. В ДТП с участием шести автомобилей в столице Приморского края пострадал один человека, сообщает портал «Приморье 24».

    По данным издания, ДТП произошло 10 октября на улице Олега Кошевого. Молодая автолюбительница за рулем автомобиля Toyota Funcargo врезалась в ехавшую в попутном направлении Honda Insight, которая отскочила на внедорожник Pajero Mini. После удара джип врезался в минивэн Toyota Probox .

    На этом злоключения молодой автолюбительницы не завершились. После того, как женщина вышла из автомобиля, машина скатилась назад и врезалась в Toyota Estima и в транспорт службы охраны. В результате ДТП пострадала пассажирка Honda Insight.

    Напомним, ранее стало известно, что в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Массовое столкновение случилось на 84-м км МКАД, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #автоледи #владивосток
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