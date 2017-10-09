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Россия
Тарасенко остался недовольным проверкой объектов строительства в Приморье
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    Тарасенко остался недовольным проверкой объектов строительства в Приморье

    2:19  9 Октября 2017
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    Тарасенко остался недовольным проверкой объектов строительства в Приморье

    Владивосток, 9 октября. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко остался недоволен результатом проверок объектов строительства в Приморском крае.

    В частности, Тарасенко раскритиковал состояние гостиничных комплексов «Хаятт» на Корабельной и Спортивной набережных.

    По словам врио губернатора, несколько лучше обстоят дела с возведением цирка. Однако, цирк не принадлежит Приморскому краю, хотя регион вкладывал средства в его строительство. Тарасенко выразил убеждение, что такая ситуация неприемлема. Он пообещал, что по результатам инспекции будет много увольнений.

    Ранее Владимир Путин поручил Андрею Тарасенко навести в регионе «красоту и порядок».

    Автор: Сергей Свазовский
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