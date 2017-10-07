Режим ЧС ввели в Приморье из-за природных пожаров

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Владивосток, 7 октября. Муниципальный режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Кавалерском районе Примьрья, сообщили в администрации региона.

«Три пожара локализованы на площади 85,5 га, всего за сутки огонь прошел 85 га лесного фонда», – передает агентство РИА Новости.

В данный момент в ликвидации огня участвуют более 100 человек, в том числе спасатели из краевой поисково-спасательной службы. Кроме того, в мероприятиях задействованы 40 единиц техники и самолет МЧС.

Как отметили в региональном МЧС, сейчас в регионе выявлено 13 пожаров на общей площади 350 га.

По словам главы Кавалерского района Сергея Гаврикова, в регионе зафиксирована большая задымленность, однако угрозы населенным пунктам нет.

Ранее особый противопожарный режим был введен в Красноармейском, Владивостокском, Чугуевском, Тернейском, Ольгинском, Яковлевском и Артемовском городских округах.