Врио губернатора Приморья официально представили во Владивостоке

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Владивосток, 6 октября. Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко прилетел во Владивосток из Москвы. Сегодня его официально представили сотрудникам администрации и депутатскому корпусу Приморья.

Представитель администрации Приморского края сообщил, что Андрей Тарасенко прибыл дневным рейсом, передает РИА Новости. Полпред президента России в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев представил Тарасенко администрации Приморского края и депутатам.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского, назначив и.о. губернатора Приморья гендиректора «Росморпорта» Андрея Тарасенко.