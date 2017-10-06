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Корова стала причиной ДТП на острове Русский
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    Корова стала причиной ДТП на острове Русский

    5:20  6 Октября 2017
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    Корова стала причиной ДТП на острове Русский

    Владивосток, 6 октября. По предварительным данным, переходящая дорогу корова стала причиной дорожно-транспортного происшествия на острове Русский.

    Как сообщают местные СМИ, водитель на Toyota Vitz вовремя не заметил стадо буренок, которые переходили проезжую часть, не смог оперативно среагировать и затормозить, после чего сшиб одну из коров.

    В итоге, автомобиль получил значительные повреждения, есть травмы и у коровы, но она осталась живой. Что примечательно, о состоянии водителя ничего не сообщается, но скорее всего он не пострадал.

    Автор: Константин Терехов
    #дтп #приморский край #дтп с коровой
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