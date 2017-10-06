Корова стала причиной ДТП на острове Русский

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Владивосток, 6 октября. По предварительным данным, переходящая дорогу корова стала причиной дорожно-транспортного происшествия на острове Русский.

Как сообщают местные СМИ, водитель на Toyota Vitz вовремя не заметил стадо буренок, которые переходили проезжую часть, не смог оперативно среагировать и затормозить, после чего сшиб одну из коров.

В итоге, автомобиль получил значительные повреждения, есть травмы и у коровы, но она осталась живой. Что примечательно, о состоянии водителя ничего не сообщается, но скорее всего он не пострадал.