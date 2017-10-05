Массовое ДТП с внедорожниками во Владивостоке попало на видео

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Владивосток, 5 октября. Массовое ДТП с участием сразу трех внедорожников произошло во Владивостоке. В результате травмы получили два человека.

По данным местных СМИ, три иномарки столкнулись на улице Камская в районе озера Чан. Участниками дорожной аварии стали Nissan Patrol, Land Cruiser Prado и Honda CR-V. По словам очевидцев, Patrol ехал в сторону озера и столкнулся с Prado, от удара Land Cruiser отлетел в CR-V, после чего у внедорожника оторвало колесо и он перевернулся.

По предварительным данным, травмы получили водители Prado и Patrol.