Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

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Владивосток, 5 октября. Бывший руководитель Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что ему предложили новую интересную работу в Москве.

Освобожденный от должности губернатора Миклушевский заявил, что расскажет о новом месте работы после утверждения на посту.

«Мне предложена другая работа. Все, что произошло, согласовано решением в рамках кадровой политики. Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение», — заявил экс-губернатор во время брифинга.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что российский лидер Владимир Путин подписал документ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского.

