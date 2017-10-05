Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве
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Владивосток, 5 октября. Бывший руководитель Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что ему предложили новую интересную работу в Москве.
Освобожденный от должности губернатора Миклушевский заявил, что расскажет о новом месте работы после утверждения на посту.
«Мне предложена другая работа. Все, что произошло, согласовано решением в рамках кадровой политики. Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение», — заявил экс-губернатор во время брифинга.
Ранее «Газета.ру» сообщала, что российский лидер Владимир Путин подписал документ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского.