Девушка стала жертвой страшной аварии в Приморье

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Владивосток, 5 октября. Дорожно-транспортное происшествие со смертельными последствиями произошло поздно вечером 4 октября в Приморском крае.

Сообщается, что под Партизанском мужчина, управлявший автомобилем Subaru Forester, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и на полной скорости врезалась в дерево.

Очевидцы рассказали, что основной удар пришелся на сторону пассажирского сиденья. Жертвой аварии стала молодая девушка, скончавшаяся на месте происшествия от полученных травм.