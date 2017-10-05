Глава Приморья Миклушевский проведет совещание с администрацией

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Владивосток, 5 октября. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что глава Приморского края Владимир Миклушевский, отправленный в отставку президентом РФ, проведет в четверг аппаратное совещание в краевой администрации.

«На четверг запланировано аппаратное совещание, на котором будет обсуждаться текущая ситуация», — цитирует источника РИА Новости.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского.

Исполняющим обязанности губернатора Приморского края назначен гендиректор «Росморпорта» Андрей Тарасенко.