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Украина
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Общество
Глава Приморья Миклушевский проведет совещание с администрацией
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    Глава Приморья Миклушевский проведет совещание с администрацией

    2:37  5 Октября 2017
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    Глава Приморья Миклушевский проведет совещание с администрациейВладивосток, 5 октября. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что глава Приморского края Владимир Миклушевский, отправленный в отставку президентом РФ, проведет в четверг аппаратное совещание в краевой администрации.

    «На четверг запланировано аппаратное совещание, на котором будет обсуждаться текущая ситуация», — цитирует источника РИА Новости.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского.

    Исполняющим обязанности губернатора Приморского края назначен гендиректор «Росморпорта» Андрей Тарасенко.

    Автор: Ирина Новикова
    #отставка #владимир миклушевский #приморский край
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