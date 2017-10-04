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Прокурор раскритиковал дороги Приморского края: За это сажать надо
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    Прокурор раскритиковал дороги Приморского края: За это сажать надо

    21:14  4 Октября 2017
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    Прокурор раскритиковал дороги Приморского края: За это сажать надо

    Владивосток, 4 октября. Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный на заседании комитета по экономической политике выступил с жесткой критикой в адрес региональных дорожных строителей.

    Прокурор раскритиковал краевое государственное унитарное предприятие «Примавтодор», а также усомнился в рентабельности его деятельности. По его словам, руководство «Примавтодора» безграмотно расходует средства, в результате чего предприятие ежегодно ремонтирует одни и те же участки дорожного покрытия.

    Бессчасный отметил, что состояние Находкинской трассы является настоящим «геноцидом собственного народа», так как некачественное дорожное покрытие регулярно приводит к авариям с человеческими жертвами.

    «Это называется геноцидом собственного народа. У нас 14 трупов в ДТП из-за плохого дорожного полотна. За это сажать надо. Жизни потеряны, потому что кто-то не хочет вовремя исполнять свои обязанности», — сказал прокурор.

    Бессчасный также добавил, что в отношении «Примавтодора» необходимо провести ревизию, которая определит рентабельность предприятия.

    Автор: Алексей Громов
    #приморский край #прокурор #бессчасный #примавтодор
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