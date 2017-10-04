Жительница Приморья довела двухмесячного ребенка до больницы

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Владивосток, 4 октября. Пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю сообщила, что жительница города Артем будет осуждена за жестокое обращение с собственным ребенком.

Сообщается, что обвиняемая пойдет по суд за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. По данным следствия, она не выполняла требования по уходу за грудным ребенком, не обращалась к врачам за помощью. В результате ее поведения двухмесячный ребенок в крайне тяжелом состоянии попал в больницу во Владивостоке.

Отмечается, что на данный момент ребенку оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Газета.ру сообщала, что во Владивостоке автомобилист сбил двух женщин с детскими колясками, в результате чего пострадали два полугодовалых ребенка.