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Жительница Приморья довела двухмесячного ребенка до больницы
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    Жительница Приморья довела двухмесячного ребенка до больницы

    3:19  4 Октября 2017
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    Жительница Приморья довела двухмесячного ребенка до больницы

    Владивосток, 4 октября. Пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю сообщила, что жительница города Артем будет осуждена за жестокое обращение с собственным ребенком.

    Сообщается, что обвиняемая пойдет по суд за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. По данным следствия, она не выполняла требования по уходу за грудным ребенком, не обращалась к врачам за помощью. В результате ее поведения двухмесячный ребенок в крайне тяжелом состоянии попал в больницу во Владивостоке.

    Отмечается, что на данный момент ребенку оказана вся необходимая медицинская помощь.

    Ранее Газета.ру сообщала, что во Владивостоке автомобилист сбил двух женщин с детскими колясками, в результате чего пострадали два полугодовалых ребенка. 

    Автор: Ирина Новикова
    #больница #приморье #младенец
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