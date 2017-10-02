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Украина
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Около 50 отклоненных заявок на «дальневосточный гектар» рассматривают в Приморье
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    Около 50 отклоненных заявок на «дальневосточный гектар» рассматривают в Приморье

    4:34  2 Октября 2017  /обновлено: 4:35  02 Октября 2017
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    Около 50 отклоненных заявок на «дальневосточный гектар» рассматривают в Приморье

    Владивосток, 2 октября. Власти Владивостока пересматривают заявки на «дальневосточный гектар», которые были отклонены ранее.

    Как сообщили в пресс-службе регионального администрации, в настоящее время на рассмотрении находятся порядка 50 заявок.

    «В первую очередь специалисты отработают те заявки, которые были приостановлены в финальной стадии рассмотрения», — сказано в сообщении пресс-службы администрации Приморского края.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что 1 октября вступили в силу поправки, благодаря которым стал возможен пересмотр заявок, которые ранее были отклонены. 

    Автор: Настасья Шеркунова
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