Около 50 отклоненных заявок на «дальневосточный гектар» рассматривают в Приморье
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Владивосток, 2 октября. Власти Владивостока пересматривают заявки на «дальневосточный гектар», которые были отклонены ранее.
Как сообщили в пресс-службе регионального администрации, в настоящее время на рассмотрении находятся порядка 50 заявок.
«В первую очередь специалисты отработают те заявки, которые были приостановлены в финальной стадии рассмотрения», — сказано в сообщении пресс-службы администрации Приморского края.
Ранее «Газета.ру» сообщала, что 1 октября вступили в силу поправки, благодаря которым стал возможен пересмотр заявок, которые ранее были отклонены.