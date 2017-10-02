Около 50 отклоненных заявок на «дальневосточный гектар» рассматривают в Приморье

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Владивосток, 2 октября. Власти Владивостока пересматривают заявки на «дальневосточный гектар», которые были отклонены ранее.

Как сообщили в пресс-службе регионального администрации, в настоящее время на рассмотрении находятся порядка 50 заявок.

«В первую очередь специалисты отработают те заявки, которые были приостановлены в финальной стадии рассмотрения», — сказано в сообщении пресс-службы администрации Приморского края.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что 1 октября вступили в силу поправки, благодаря которым стал возможен пересмотр заявок, которые ранее были отклонены.