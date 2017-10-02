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Украина
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Общество
Автомобилисты Владивостока возмутились новой акцией «СтопХам»
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    Автомобилисты Владивостока возмутились новой акцией «СтопХам»

    3:45  2 Октября 2017
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    Автомобилисты Владивостока возмутились новой акцией «СтопХам»

    Владивосток, 2 октября. Автомобилисты Владивостока отозвались на новую акцию активистов «СтопХам» гневными постами в социальных сетях. Об этом сообщает PRIMPRESS.

    Очередной рей «СтопХам» провел на улице Спортивной. Активисты традиционно расклеивали стикеры с подписью «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» на лобовые стекла припаркованных под запрещающими знаками автомобилей.

    По данным издания, акция прошла без серьезных инцидентов. Весь свой гнев автолюбители выразили в социальных сетях.

    В комментариях возмущенные автомобилисты призвали участников движения встать на их место.

    «Интересно, они иногда ставят себя на наше место?», — написал один из пользователей.

    Другие пользователи соцсетей призвали активистов заняться более полезным, с их точки зрения, делом.

    «Тунеядцы. Их цель — создать общественный резонанс на ровном месте. Хотели бы принести пользу обществу — за больными бы ухаживали и старикам одиноким помогали бы», — цитирует сообщение одного из пользователей издание.

    Автор: Виталий Малясев
    #владивосток #стопхам #автомобилисты
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