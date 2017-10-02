Автомобилисты Владивостока возмутились новой акцией «СтопХам»

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Владивосток, 2 октября. Автомобилисты Владивостока отозвались на новую акцию активистов «СтопХам» гневными постами в социальных сетях. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Очередной рей «СтопХам» провел на улице Спортивной. Активисты традиционно расклеивали стикеры с подписью «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» на лобовые стекла припаркованных под запрещающими знаками автомобилей.

По данным издания, акция прошла без серьезных инцидентов. Весь свой гнев автолюбители выразили в социальных сетях.

В комментариях возмущенные автомобилисты призвали участников движения встать на их место.

«Интересно, они иногда ставят себя на наше место?», — написал один из пользователей.

Другие пользователи соцсетей призвали активистов заняться более полезным, с их точки зрения, делом.