Автомобилисты Владивостока возмутились новой акцией «СтопХам»
Владивосток, 2 октября. Автомобилисты Владивостока отозвались на новую акцию активистов «СтопХам» гневными постами в социальных сетях. Об этом сообщает PRIMPRESS.
Очередной рей «СтопХам» провел на улице Спортивной. Активисты традиционно расклеивали стикеры с подписью «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» на лобовые стекла припаркованных под запрещающими знаками автомобилей.
По данным издания, акция прошла без серьезных инцидентов. Весь свой гнев автолюбители выразили в социальных сетях.
В комментариях возмущенные автомобилисты призвали участников движения встать на их место.
«Интересно, они иногда ставят себя на наше место?», — написал один из пользователей.
Другие пользователи соцсетей призвали активистов заняться более полезным, с их точки зрения, делом.
«Тунеядцы. Их цель — создать общественный резонанс на ровном месте. Хотели бы принести пользу обществу — за больными бы ухаживали и старикам одиноким помогали бы», — цитирует сообщение одного из пользователей издание.