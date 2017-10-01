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Россия
Механизм предоставления «дальневосточного гектара» усовершенствовали в России
Россия
Механизм предоставления «дальневосточного гектара» усовершенствовали в России
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    Механизм предоставления «дальневосточного гектара» усовершенствовали в России

    4:24  1 Октября 2017
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    Механизм предоставления «дальневосточного гектара» усовершенствовали в России

    Владивосток, 1 октября. С 1 октября в России вступает в силу усовершенствованный механизм предоставления «дальневосточного гектара».

    Сообщается, что, в частности, уточнен перечень оснований для отказа в предоставлении в безвозмездное пользование земли по данному закону.

    Так, границы участка могут быть скорректированы или участок может быть заменен в том случае, если окажется, что он пересекает границы других участков, говорится в материале Парламентской газеты.

    Кроме того, установлены правила и форма предоставления сведений о территориях, в границах которых такие участки предоставлены быть не могут.

    Ранее Газета.ру сообщала, что первый случай отзыва «дальневосточного гектара» решили обжаловать.

    Автор: Ирина Новикова
    #закон #дальневосточный гектар #дальний восток
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