Механизм предоставления «дальневосточного гектара» усовершенствовали в России

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Владивосток, 1 октября. С 1 октября в России вступает в силу усовершенствованный механизм предоставления «дальневосточного гектара».

Сообщается, что, в частности, уточнен перечень оснований для отказа в предоставлении в безвозмездное пользование земли по данному закону.

Так, границы участка могут быть скорректированы или участок может быть заменен в том случае, если окажется, что он пересекает границы других участков, говорится в материале Парламентской газеты.

Кроме того, установлены правила и форма предоставления сведений о территориях, в границах которых такие участки предоставлены быть не могут.

Ранее Газета.ру сообщала, что первый случай отзыва «дальневосточного гектара» решили обжаловать.