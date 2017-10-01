В Приморье джип врезался в мост и взорвался

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Уссурийск, 1 октября. Внедорожник врезался в опору моста и взорвался на Владивостокском шоссе под Уссурийском.

Сообщается, что страшная авария произошла вечером 30 сентября на въезде в Уссурийск. Очевидцы произошедшего рассказали, что водитель внедорожника Land Cruiser Prado не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору моста. Автомобиль взорвался и загорелся.

Отмечается, что водитель скончался на месте аварии. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, причина случившегося выясняется.