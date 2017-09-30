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«Памятник мастеру парковки»: во Владивостоке авто «подвисло» после ДТП
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    «Памятник мастеру парковки»: во Владивостоке авто «подвисло» после ДТП

    8:01  30 Сентября 2017
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    «Памятник мастеру парковки»: во Владивостоке авто «подвисло» после ДТП

    Владивосток, 29 сентября. Во Владивостоке в ночь на субботу произошло ДТП, травмы получили две девушки.

    Ночью 30 сентября в районе дома №8 по улице Суханова произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. Как рассказали очевидцы, иномарка Honda Fit выезжала со второстепенной дороги на свою полосу, но Crown пересек треугольник на большой скорости и влетел в Fit, едва не задев другого участника движения на Toyota Prius.

    «Памятник мастеру парковки»: во Владивостоке авто «подвисло» после ДТП

    От удара Toyota Crown вылетела на склон, где и осталась висеть до утра, в  ожидании владельца, который скрылся с места ДТП. «Памятник мастеру парковки» назвали эту экспозицию подписчики сообщества «ДПС-Контроль», где появилась первая информация об аварии.

    Автомобиль второго участника ДТП сильно разбит, его убрали с дороги еще ночью. В ДТП пострадали две девушки, они были госпитализированы.

    «Памятник мастеру парковки»: во Владивостоке авто «подвисло» после ДТП

    Автор: Юлия Кошкина
    #дтп #авария #владивосток
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