В Приморье женщина пропала в лесу
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Владивосток, 29 сентября. Жительница Приморья отправилась собирать дикорастущие полезные растения в лес и не вернулась.
Как сообщает МЧС региона, о случившемся сообщили соседи сборщицы, жители села Еленовка Кировского района.
Добровольцы и полиция безуспешно искали женщину на протяжении суток. 28 сентября правоохранители попросили помощи у спасателей. Обследование склона горы Еленовка пока не принесло результатов.
Поиски травницы продолжаются сегодня, 30 сентября.