Корейский лоукостер Jeju Air начал регулярные рейсы из Сеула во Владивосток

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Владивосток, 30 сентября. Пресс-служба аэропорта Владивостока сообщила, что южнокорейский лоукостер Jeju Air начал регулярные рейсы из Сеула во Владивосток.

Сообщается, что до окончания летнего режима полетов, перевозчик будет выполнять рейсы во Владивосток четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Перевозка будет осуществляться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Отмечается, что с октября текущего года между столицей Приморского края и Южной Кореей планируется выполнять до 40 рейсов в неделю.

Ранее RT на русском сообщало, что немецкий лоукостер Eurowings (дочерняя компания Lufthansa) уходит с российского рынка по экономическим причинам.