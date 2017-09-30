Ремонт дороги изменил схему движения автобусов во Владивостоке

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Владивосток, 30 сентября. Пресс-служба городской администрации Владивостока сообщила, что в эти выходные в связи с проведением ремонтных работ на улице Светланская будет временно изменена схема движения 15 автобусных маршрутов.

Изменения затронут следующие автобусные маршруты: № 13, 17Л, 23Л, 24, 31, 39Д, 49, 54, 54А, 55, 62, 66, 90, 98Д, 98Ц.

Ранее RT на русском сообщало, что в центре Владивостока на улице Светланской столкнулись четыре иномарки. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.