Житель Владивостока получил два года тюрьмы за избиение полицейского

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Владивосток, 30 сентября. Два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима получил житель Владивостока, избивший полицейского.

Сообщается, что обвиняемый подал апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений.

По данным следствия, инцидент произошел в подъезде жилого дома, куда по сообщению о нарушении общественного порядка прибыли сотрудники отдельного батальона ППС полиции.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения нарушитель отказался подчиниться требованиям полицейского, ударил его по лицу и спустил его с лестницы. В результате сотрудник полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, отек левого голеностопного сустава и другие телесные повреждения.