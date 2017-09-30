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Общество
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Общество
Житель Владивостока получил два года тюрьмы за избиение полицейского
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    Житель Владивостока получил два года тюрьмы за избиение полицейского

    3:25  30 Сентября 2017
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    Житель Владивостока получил два года тюрьмы за избиение полицейского

    Владивосток, 30 сентября. Два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима получил житель Владивостока, избивший полицейского.

    Сообщается, что обвиняемый подал апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений.

    По данным следствия, инцидент произошел в подъезде жилого дома, куда по сообщению о нарушении общественного порядка прибыли сотрудники отдельного батальона ППС полиции.Житель Владивостока получил два года тюрьмы за избиение полицейского

    Находившийся в состоянии алкогольного опьянения нарушитель отказался подчиниться требованиям полицейского, ударил его по лицу и спустил его с лестницы. В результате сотрудник полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, отек левого голеностопного сустава и другие телесные повреждения.

    Автор: Ирина Новикова
    #тюрьма #владивосток #избиение полицейского
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