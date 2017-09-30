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Общество
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Суд оставил замглавы МВД Приморья в СИЗО до конца года
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    Суд оставил замглавы МВД Приморья в СИЗО до конца года

    3:04  30 Сентября 2017
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    Суд оставил замглавы МВД Приморья в СИЗО до конца года

    Владивосток, 30 сентября. Приморский краевой суд оставил бывшего заместителя главы УМВД Приморского края Илью Шамратова в СИЗО до конца года.

    Сообщается, что в суде рассмотрели апелляционную жалобу Шамратова и оставили ее без удовлетворения.

    По сообщению пресс-службы Приморского краевого суда, постановление суда первой инстанции было оставлено без изменений.Суд оставил замглавы МВД Приморья в СИЗО до конца года

    Напомним, что Шамратова задержали в феврале текущего года. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, Шамратов присваивал премии, выписанные его подчиненным.

    Автор: Ирина Новикова
    #приморский край #сизо #илья шамратов
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