Суд оставил замглавы МВД Приморья в СИЗО до конца года

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Владивосток, 30 сентября. Приморский краевой суд оставил бывшего заместителя главы УМВД Приморского края Илью Шамратова в СИЗО до конца года.

Сообщается, что в суде рассмотрели апелляционную жалобу Шамратова и оставили ее без удовлетворения.

По сообщению пресс-службы Приморского краевого суда, постановление суда первой инстанции было оставлено без изменений.

Напомним, что Шамратова задержали в феврале текущего года. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, Шамратов присваивал премии, выписанные его подчиненным.