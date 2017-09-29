Крупную партию червивых слив пытались перевезти из Китая в Приморье

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Владивосток, 29 сентября. Сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области вернули обратно в Китай червивые сливы. Во фруктах обнаружили восточную плодожорку.

Сотрудники фитосанитарного контрольного поста Полтавский проверили крупную партию фруктов и овощей, которые прибыли из Китая в Приморье. В партии слив, весом 364 кг, был обнаружен карантинный для Российской Федерации вредитель растений, сообщается на сайте Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В настоящее время небезопасные фрукты возвращены обратно в КНР.