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В Приморье начнут готовить специалистов для алмазообрабатывающей индустрии
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    В Приморье начнут готовить специалистов для алмазообрабатывающей индустрии

    6:59  29 Сентября 2017
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    В Приморье начнут готовить специалистов для алмазообрабатывающей индустрии

    Владивосток. 29 сентября. В Приморье могут начать готовить специалистов для алмазообрабатывающей индустрии. Как рассказали в пресс-службе администрации Приморья, вопрос был поднят руководством ООО «КГК ДВ», реализующей проект фабрики по огранке алмазов на территории Свободного порта Владивосток, во время встречи с губернатором региона Владимиром Миклушевским.

    Отмечается, что к 2020 году на фабрике может появиться 500 рабочих мест. Для развития промышленности в этой области предлагается создать на базе техникума программы профессионального обучения по специальности «Огранщик алмазов в бриллианты» с практикой на базе фабрики.

    Как пишет Газета.ru, могут внедрить как краткосрочное, так и долгосрочное обучение.

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    Автор: Алия Садыкова
    #приморье #алмазы
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