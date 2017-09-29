В Приморье начнут готовить специалистов для алмазообрабатывающей индустрии

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Владивосток. 29 сентября. В Приморье могут начать готовить специалистов для алмазообрабатывающей индустрии. Как рассказали в пресс-службе администрации Приморья, вопрос был поднят руководством ООО «КГК ДВ», реализующей проект фабрики по огранке алмазов на территории Свободного порта Владивосток, во время встречи с губернатором региона Владимиром Миклушевским.

Отмечается, что к 2020 году на фабрике может появиться 500 рабочих мест. Для развития промышленности в этой области предлагается создать на базе техникума программы профессионального обучения по специальности «Огранщик алмазов в бриллианты» с практикой на базе фабрики.

Как пишет Газета.ru, могут внедрить как краткосрочное, так и долгосрочное обучение.