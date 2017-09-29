Часть Владивостока сегодня останется без электричества

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Владивосток, 29 сентября. Часть Владивостока сегодня останется без электроснабжения из-за плановых работ на электросетях. Об этом со ссылкой на МУПВ ВПЭС сообщает Deita.ru.

По данным издания, 29 сентября с 9.00 до 17.00 по местному времени (с 2.00 до 10.00 мск) электроснабжения не будет на целом ряде улиц Владивостока. Причиной отключения электричества в МУПВ ВПЭС назвали плановые работы по диагностике и ремонту электросетей.

Напомним, накануне из-за скачка напряжения было временно приостановлено движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской ветке метро в Москве. Столичные службы такси во время сбоя подняли расценки на развоз пассажиров от временно прекративших работу станций метров в несколько раз, сообщает Газета.ru.