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Часть Владивостока сегодня останется без электричества
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    Часть Владивостока сегодня останется без электричества

    3:02  29 Сентября 2017
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    Часть Владивостока сегодня останется без электричества

    Владивосток, 29 сентября. Часть Владивостока сегодня останется без электроснабжения из-за плановых работ на электросетях. Об этом со ссылкой на МУПВ ВПЭС сообщает Deita.ru.

    По данным издания, 29 сентября с 9.00 до 17.00 по местному времени (с 2.00 до 10.00 мск) электроснабжения не будет на целом ряде улиц Владивостока. Причиной отключения электричества в  МУПВ ВПЭС назвали плановые работы по диагностике и ремонту электросетей.

    Напомним, накануне из-за скачка напряжения было временно приостановлено движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской ветке метро в Москве. Столичные службы такси во время сбоя подняли расценки на развоз пассажиров от временно прекративших работу станций метров в несколько раз, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #владивосток #электричество #отключение
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