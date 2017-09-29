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Череп и коленные чашечки амурского тигра нашли в салоне иномарки в Приморье
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    Череп и коленные чашечки амурского тигра нашли в салоне иномарки в Приморье

    2:17  29 Сентября 2017
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    Череп и коленные чашечки амурского тигра нашли в салоне иномарки в Приморье

    Владивосток, 29 сентября. В одном из автомобилей в Уссурийске обнаружены кости краснокнижного амурского тигра, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

    По данным ведомства, кости амурского тигра нашли в оставленной на улице Ровной в Уссурийске иномарке сотрудники городского отдела погрануправления ФСБ РФ. После проведения экспертизы выяснилось, что пограничники нашли череп с нижней челюстью и коленные чашечки амурского тигра. Фрагменты скелета принадлежали как минимум одному занесенному в Красную книгу хищнику.

    По факту возбуждено уголовное дело о «Незаконной добыче и хранении частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».

    Напомним, в настоящее время на территории России в природе осталось от 450 до 500 амурских тигров. Редкий хищник занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Международного союза охраны природы.

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    Автор: Виталий Малясев
    #приморье #скелет #тигр #уссурийск #кости
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