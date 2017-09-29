Следователи выясняют, можно ли будет жить в строящихся в Уссурийске домах

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Владивосток, 29 сентября. Приморские следователи в рамках расследования уголовного дела о строительстве домов в районе «Радужный» Уссурийска проводят осмотр всех строек, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

«В настоящее время следователями с участием специалистов в области строительства проводится тщательный осмотр каждого строящегося дома. По результатам осмотра будут назначены соответствующие судебные экспертизы», — говорится в заявлении СК РФ.

После того, как будет завершена экспертиза, решится вопрос, возможна ли дальнейшая эксплуатация домов.

Ранее в Уссурийске было возбуждено уголовное дело по факту строительства жилых многоквартирных домов, не отвечающим требованиям безопасности. Следователи полагают, что две строительные компании при строительстве шести многоквартирных жилых домов в районе «Радужный» допустили грубейшие нарушения строительных норм и правил.