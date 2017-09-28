Четыре иномарки столкнулись в центре Владивостока

В Избранное

Владивосток, 28 сентября. В центре Владивостока 28 сентября произошло крупное ДТП – четыре иномарки столкнулись на улице Светланской, сообщают очевидцы дорожного инцидента.

Днем 28 сентября во Владивостоке произошла авария – стоящий на красном сигнале светофора SsangYong Actyon сорвался с тормоза и врезался в Land Cruiser. Далее корейская иномарка выехала на встречку и врезалась в припаркованные Honda Fit и Honda HR-V. Информации о пострадавших к настоящему моменту нет, правоохранительные органы проверяют инцидент. Ранее сообщалось, что очевидцы заметили в Петербурге за рулем автомобиля ребенка, который ехал на высокой скорости.