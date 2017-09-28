Ученые во Владивостоке создали наночастицы для вакцин нового поколения

В Избранное

Владивосток, 28 сентября. Ученые на Дальнем Востоке разработали наночастицы для вакцин нового поколения. Как рассказали ученые из Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, они открыли наночастицы иммуностимулирующих комплексов на основе кукумарии и морских водорослей. Эти частицы могут успешно применяться для создания антиинфекционных вакцин нового поколения.

Специалисты отметили, что комплекс безопаснее традиционных вакцин. Кроме того, вещества стимулируют клеточный и гуморальный иммунитет. Как добавили в пресс-службе вуза, новая вакцина сможет предупреждать такие опасные заболевания, как грипп, клещевой энцефалит и другие.