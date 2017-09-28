Врача больницы в Находке подозревают в получении взяток

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Находка, 28 сентября. Заведующую городской больницы Находки подозревают в коррупции, против нее уже возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное следственное управлении СК России.

По данным следствия, заведующая отделения брала взятки в размере от 2 до 42 тысяч рублей за выписку медицинских осмотров, при этом сами осмотры не проводились. Взятки за фиктивные обследования заведующая получала как лично, так и через посредников.

Подозреваемая была задержана полицейскими с поличным. Следствие считает, что она получала взятки в течение трех последних месяцев. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли у нее почти два миллиона рублей.