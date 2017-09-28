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Оборудование последнего поколения установили в больнице Находки
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    Оборудование последнего поколения установили в больнице Находки

    1:56  28 Сентября 2017
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    Оборудование последнего поколения установили в больнице Находки

    Находка, 28 сентября. В Находкинской городской больнице появилось новое современное оборудование, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

    В больницу поступили три прикроватных монитора и транспортный аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью почти миллион рублей. Новую аппаратуру установили в реанимационном отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, сообщает «Deita.ru».

    В больнице подчеркнули, что оборудование позволит своевременно оказывать медпомощь большему количеству пациентов с инфарктами, инсультами и другими тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

    Оборудование последнего поколения установили в больнице Находки

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    Автор: Олеся Волкова
    #приморье #медицина #владивосток #находка
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