Почти два миллиона рублей изъяли у подозреваемого в коррупции врача из Приморья

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Владивосток, 27 сентября. Уголовное дело о коррупции возбуждено против заведующей отделением Находкинской городской больницы в Приморском крае, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

«Заведующая отделением систематически получала лично и через посредников взятки в размере от 2 до 42 тысяч рублей за выписку медосмотров без фактического осмотра врачами-специалистами и сдачи анализов», — рассказали представители СК РФ.

Подозреваемая была задержана с поличным. Предполагается, что она брала взятки на протяжении последних трех месяцев.

В ходе проведения обысков у нее было изъято почти два миллиона рублей.