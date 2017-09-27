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Россельхознадзор задержал в Приморье фуры с опасными яйцами и рыбой
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    Россельхознадзор задержал в Приморье фуры с опасными яйцами и рыбой

    13:27  27 Сентября 2017
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    Россельхознадзор задержал в Приморье фуры с опасными яйцами и рыбой

    Владивосток, 27 сентября. Партии подозрительных яиц и рыбы задержали в Приморском крае, сообщили представители регионального управления Россельхознадзора.

    Опасная партия продуктов была задержана в Тернейском районе. Грузовая машина следовала по маршруту Владивосток — село Малая Кема. Внутри находились 675 килограммов мороженой сельди. Как оказалось, рыба была без соответствующих документов. Также инспекторы выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил при перевозке.

    Россельхознадзор задержал в Приморье фуры с опасными яйцами и рыбой

    Также без сопроводительных документов перевозились 720 штук куриных яиц. Незаконную партию задержали на 145 километре автодороги Находка — порт Восточный.

    Нарушителям закона грозит до пятисот тысяч рублей, передает ИА «Дейта».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #россельхознадзор #приморье #рыба #яйца #фуры
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