Россельхознадзор задержал в Приморье фуры с опасными яйцами и рыбой

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Владивосток, 27 сентября. Партии подозрительных яиц и рыбы задержали в Приморском крае, сообщили представители регионального управления Россельхознадзора.

Опасная партия продуктов была задержана в Тернейском районе. Грузовая машина следовала по маршруту Владивосток — село Малая Кема. Внутри находились 675 килограммов мороженой сельди. Как оказалось, рыба была без соответствующих документов. Также инспекторы выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил при перевозке.

Также без сопроводительных документов перевозились 720 штук куриных яиц. Незаконную партию задержали на 145 километре автодороги Находка — порт Восточный.

Нарушителям закона грозит до пятисот тысяч рублей, передает ИА «Дейта».