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Строительные компании Приморья возвели в Уссурийске шесть дефектных жилых домов
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    Строительные компании Приморья возвели в Уссурийске шесть дефектных жилых домов

    11:17  27 Сентября 2017
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    Дело против строительных компаний Приморья возбудили из-за дефектных жилых домов

    Владивосток, 27 сентября. Против двух строительных компаний возбуждено уголовное дело из-за возведения шести домов непригодных для проживания, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

    Как установили следователи, две строительные компании допустили грубые нарушения при возведении шести многоквартирных жилых домов в районе «Радужный» в Уссурийске. Они снизили затраты путем использования старых фундаментных блоков и плит перекрытия, которые имели дефекты.

    Как оказалось, дома непригодны для проживания: существует реальная угроза их обрушения. Возбуждено уголовное дело.

    Дело против строительных компаний Приморья возбудили из-за дефектных жилых домов

    Ранее сообщалось, что Владивосток остался без трамваев и троллейбусов из-за долга перед энергосетью.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #уголовное дело #ск рф #строительство #уссурийск #жилые дома
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