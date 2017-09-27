Строительные компании Приморья возвели в Уссурийске шесть дефектных жилых домов

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Владивосток, 27 сентября. Против двух строительных компаний возбуждено уголовное дело из-за возведения шести домов непригодных для проживания, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Как установили следователи, две строительные компании допустили грубые нарушения при возведении шести многоквартирных жилых домов в районе «Радужный» в Уссурийске. Они снизили затраты путем использования старых фундаментных блоков и плит перекрытия, которые имели дефекты.

Как оказалось, дома непригодны для проживания: существует реальная угроза их обрушения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Владивосток остался без трамваев и троллейбусов из-за долга перед энергосетью.