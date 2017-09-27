Владивосток остался без трамваев и троллейбусов из-за долга перед энергосетью

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Владивосток, 27 сентября. Сегодня жители столицы Приморского края остались без привычных маршрутов общественного электрического транспорта — Дальневосточная энергетическая компания полностью отключила объекты ОАО «Электрический транспорт» во Владивостоке из-за долга в 1,67 миллиона рублей. Власти города обещают уже в ближайшее время закрыть долг транспортников для возобновления работы трамваев и троллейбусов.

Трамваи и троллейбусы города застыли в депо с самого утра. На некоторое время движение транспорта было восстановлено, как сообщили РИА Новости источники во Владивостоке, однако впоследствии весь подвижный состав электрического транспорта вернулся в депо.

«Ограничения введены на все указанные в договоре объекты «Электрического транспорта» из-за долга в 1,67 миллиона рублей, который накопился с августа. Уведомление об отключении должнику высылали за 10 дней, но никаких документов или официальных обращений от них не поступало», — сообщили представители Дальневосточной энергетической компании.

Представители мэрии Владивостока подтвердили проблему с электротранспортом, обещав в ближайшее время закрыть долги транспортной компании из бюджета Владивостока и восстановить работу электротранспорта. Как отметили в мэрии, работа «Электрического транспорта» убыточна и по определению покрывается из городского бюджета.