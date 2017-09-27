Тысячи жителей Приморья остались без света из-за незаконных буровых работ

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Владивосток, 27 сентября. Более семи часов несколько тысяч жителей Приморья оставались без света. Причиной стали несанкционированные земляные работы.

В поселке Лучегорск при выполнении несанкционированных буровых работ были повреждены сразу две кабельные ЛЭП — основная и резервная, сообщили представители филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК». В результате без света остались жилые дома, магазины и студия Лучегорского телевидения. Для того, чтобы возобновить подачу электроэнергии, специалистам потребовалось более семи часов.

По данным филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК», виновники ЧП с места происшествия скрылись. Сейчас энергетики готовят обращение в прокуратуру и подсчитывают сумму ущерба.