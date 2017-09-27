Первый специализированный онкоцентр протонной терапии появится в Приморье

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Москва, 27 сентября. Холдинг «Швабе», входящий в государственную корпорацию «Ростех», станет генеральным подрядчиком строительства центров протонной терапии рака в России. Как пишет газета «Известия», первый медицинский центр появится на острове Русский в Приморском крае не позднее 2022 года.

Как стало известно изданию, на Восточном экономическом форуме холдинг подписал с ведущими университетами России меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает создание на территории страны четырех центров протонной терапии, где смогут проходить лечение онкологические пациенты.

Реализация проекта стартует в середине 2018 года. Кроме Приморья центры протонной терапии появятся также в Москве, Новосибирске и Обнинске.