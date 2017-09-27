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Происшествия
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Происшествия
Полугодовалые дети пострадали при наезде иномарке во Владивостоке
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    Полугодовалые дети пострадали при наезде иномарке во Владивостоке

    7:22  27 Сентября 2017
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    Полугодовалые дети пострадали при наезде иномарке во Владивостоке

    Владивосток, 27 сентября. Два маленьких ребенка пострадали в результате наезда иномарки на пешеходов. Трагедия произошла на парковке одного из торговых центров в пригороде Владивостока.

    Известно, что водитель машины Honda Airwave, выезжая с автомобильной парковки ТЦ «Седанка Сити», совершил наезд на двоих женщин с детскими колясками, сообщает ТАСС.

    В результате ДТП пострадали два полугодовалых ребенка, которые были госпитализированы. Врачи диагностировали у одного из малышей сотрясение головного мозга, у второго - ушиб головного мозга легкой степени. Как стало известно, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима.

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    Автор: Алексей Громов
    #дтп #владивосток
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