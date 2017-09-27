Полугодовалые дети пострадали при наезде иномарке во Владивостоке

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Владивосток, 27 сентября. Два маленьких ребенка пострадали в результате наезда иномарки на пешеходов. Трагедия произошла на парковке одного из торговых центров в пригороде Владивостока.

Известно, что водитель машины Honda Airwave, выезжая с автомобильной парковки ТЦ «Седанка Сити», совершил наезд на двоих женщин с детскими колясками, сообщает ТАСС.

В результате ДТП пострадали два полугодовалых ребенка, которые были госпитализированы. Врачи диагностировали у одного из малышей сотрясение головного мозга, у второго - ушиб головного мозга легкой степени. Как стало известно, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима.